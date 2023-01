FPÖ in NÖ-Wahlumfrage vor SPÖ

Eine Umfrage im Auftrag von "Heute" und ATV zur niederösterreichischen Landtagswahl am 29. Jänner sieht die ÖVP derzeit bei 40 Prozent und die FPÖ mit 25 Prozent recht klar vor der SPÖ mit 22 Prozent. Bei der fiktiven Landeshauptmann-Direktwahl reiht die Untersuchung von Unique Research unter der wissenschaftlichen Leitung von Peter Hajek Landeshauptfrau und ÖVP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner mit 37 Prozent klar vor Udo Landbauer (FPÖ, 16) und Franz Schnabl (SPÖ, 10) ein.

Die von 9. bis 12. Jänner durchgeführte Telefon/Online-Befragung (1.200 Befragte unter Wahlberechtigten in NÖ, maximale Schwankungsbreite +/- 2,8 Prozent) sagt der Volkspartei damit in ihrer Hochschätzung - ähnlich wie in mehreren IFDD-Umfragen für die "NÖN" - das bisher schlechteste Resultat bei einer Regionalwahl im Bundesland seit 1945 voraus, war sie 2018 doch noch auf 49,6 Prozent Wählerzustimmung gekommen. Anders als die genannten Umfragen haben Unique Research/Hajek aber die FPÖ (mit 25 Prozent; Wahl 2018: 14,8) und nicht die SPÖ (22; 2018: 23,9) auf Platz 2. Letztere würde somit gegenüber dem letzten Urnengang ebenfalls verlieren.