Kirche investiert in Bildung: Auch Tagungshaus in Wörgl wird saniert

Kufstein – Die Erzdiözese Salzburg investiert 2023 viel Geld in den Bereichen Schule und Bildung sowie Klimaschutz. Das ist dem 59,45 Millionen Euro hohen Haushaltsvoranschlag (plus 3,35 Prozent zum Vorjahr) zu entnehmen. Darunter fällt auch die Generalsanierung des Tagungshauses Wörgl, die zu Pfingsten starten soll. Die Bauzeit des mit 2,7 Millionen Euro bezifferten Projekts beträgt rund ein Jahr. Seit seiner Gründung vor einem halben Jahrhundert fungiert das Tagungshaus als Stützpunkt der Erzdiözese im Tiroler Teil mit seinen 61 Pfarren und als Impulsgeber für Menschen, Gruppen, Initiativen, Pfarren und Gemeinden. Außerdem werden Renovierungen von Kirchen oder Pfarrhöfen in Brandberg, Ellmau und Stumm sowie Brixlegg und Walchsee unterstützt.