Koordination, die bewegt: Bewegungskoordinatoren für mehr Sportgeist in Tirol

St. Anton – 60 Minuten täglich. Mindestens. So lautet die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), in der es um die durchschnittliche Bewegung von Kindern geht. Und für Erwachsene? Da sind es 150 Minuten pro Woche. Was überschaubar klingt, ist in der Realität aber leider nicht die Norm. Auch im „Sportland der Alpen“ nicht, wie Tirol gerne bezeichnet wird. Zu viel Schreibtischarbeit, Motorkraft oder digitale Ablenkung verlocken zur Gemütlichkeit. Um eben diesem Stillstand entgegenzusteuern und mehr Lust auf Bewegung zu machen, wagten die Lebensraum Tirol Holding und die GemNova einen sportlichen Versuch: den Einsatz von so genannten „BewegungskoordinatorInnen“ auf Gemeindeebene.