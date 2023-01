„Unruh“ von Cyril Schäublin: Anarchistisches Schweizer Uhrwerk

Innsbruck – Film ist versiegelte Zeit und Rhythmus, zumindest wenn man Regielegende Andrei Tarkowski glaubt. Doch was, wenn die Zeit als Essenz des Kinos und der Umgang der Menschen damit zum Thema werden? Der Film „Unruh. Ein Schweizer Sommer der Anarchie“ von Cyril Schäublin versucht genau das. Er erzählt vom Moment der Vereinheitlichung der Zeit, die zugleich auch die Geburtsstunde des Kapitalismus ist: Im Jahr 1877 versucht der Direktor der Uhrenfabrik im Schweizer Saint-Imier, die Produktion immer weiter zu optimieren. Wegzeiten und die Produktivität der Arbeiterinnen werden auf die Sekunde genau gemessen. Auch jene von Josephine Gräbli (Clara Gostynski). Sie ist für die Unruh zuständig, die dem Film seinen wunderbaren Titel gibt, also das Rhythmus-Schwingsystem im Uhrwerk.

In Saint-Imier formiert sich auch ein stiller Widerstand gegen die Praxis in der Uhrenfabrik, „Eigentum ist Diebstahl“ steht schon auf den Zündholzschachteln. Saint-Imier ist widerständig. Und das weltweit wichtigste Zentrum der anarchistischen Bewegung, mit Kooperativen und publizistischer Tätigkeit, die weit ins Ausland ausstrahlt. Also kommt auch der spätere Vater des Anarchokommunismus Pjotr Alexejewitsch Kropotkin (Alexei Evstratov) nach Saint-Imier – offiziell um als Geograph eine neue Karte zu erstellen.