Einzug ins Finale: Die TI bestätigte ihren Cup-Ruf

Innsbruck – „Wir sind Cup-Spezialisten“, hatte TI-rowa-moser-volley-Obmann Michael Falkner vor dem Halbfinal-Auftritt (ÖVV) in Graz am Mittwochabend angekündigt. Und der „Much“ sollte recht behalten: Nach einem ungefährdeten 3:0-Erfolg beim UVC Graz ging es mit einer kleinen Feier im Nachtzug zurück nach Tirol.

Vor allem die Art und Weise, wie man am Parkett aufgetrumpft hat, beeindruckte. In 81 Minuten stürmte man ins Cup-Endspiel. Zum zweiten Mal hintereinander. Da schnalzte auch Coach Roe Hernandez mit der Zunge: „Es hat einfach alles zusammengepasst. Starkes Service, konstant gute Annahme und Blocks, die an die Nordkette erinnern.“