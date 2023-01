Abfahrtstraining in St. Anton abgesagt, Fokus jetzt auf Super-G

St. Anton am Arlberg - Wie aufgrund der Wetterprognose anzunehmen war, ist am heutigen Freitag kein Abfahrtstraining der alpinen Ski-Frauen in St. Anton am Arlberg möglich. Bei den zum Weltcup zählenden Kandahar-Rennen wird nun der Fokus auf die Durchführung von zwei Super-G am Wochenende gelegt.