Experte: Höhepunkt der Corona-Welle in China hält noch bis drei Monate an

Peking – Der Höhepunkt der Corona-Welle in China wird einem Experten zufolge noch zwei bis drei Monate anhalten. Das Schlimmste sei nicht überstanden, sagte der Epidemiologe Zeng Guang dem Nachrichtenportal Caixin. "Unser Hauptaugenmerk lag bisher auf den großen Städten. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf die ländlichen Gebiete zu konzentrieren." Auf dem Land, wo die Versorgung relativ schlecht sei, würden sehr viele Menschen zurückgelassen, darunter Ältere, Kranke und Behinderte.

Experten rechnen damit, dass die Infektionen in den ländlichen Gebieten rund um das chinesische Neujahrsfest, das am 21. Jänner beginnt, steigen werden. Dann reisen Hunderte Millionen Chinesen aus den Städten in ihre Heimatorte auf dem Land. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte in dieser Woche bereits vor den Gefahren dieser riesigen Reisewelle.