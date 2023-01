Finanzminister Brunner nach Unfall mit E-Scooter im Spital

Der Minister ist am Donnerstagabend am Weg nach Hause mit einem E-Scooter gestürzt und wird in einem Wiener Krankenhaus behandelt.

Wien – Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) liegt nach einem Unfall im Krankenhaus und wird in den nächsten Tagen keine Termine wahrnehmen. Der Minister ist am Donnerstagabend am Weg nach Hause mit einem E-Scooter gestürzt, teilte sein Büro der APA mit. Brunner wird in einem Wiener Krankenhaus behandelt, sein Zustand sei stabil und „er ist ansprechbar".