Ölkonzern-Chef soll Klimagipfel in Dubai leiten

Dubai – Der Vorsitzende des staatlichen emiratischen Ölkonzerns ADNOC soll die kommende Weltklimakonferenz COP28 in Dubai als Präsident leiten. Sultan Ahmed Al Jaber, zugleich Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, habe über zwei Jahrzehnte Erfahrung gesammelt als Geschäftsführer und in führenden Regierungspositionen, berichtete die Staatsagentur WAM am Donnerstag. „Dies wird ein entscheidendes Jahr sein, in einem entscheidenden Jahrzehnt beim Kampf für das Klima“, sagte Al Jaber zu seiner Ernennung. WAM zufolge ist Al Jaber der erste Firmenchef auf diesem Posten. Der Präsident der vergangenen COP27 in Ägypten, Samih Schukri, gratulierte.