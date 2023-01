„Massive Auswirkungen auf Fahrgäste": Unmut in Tirol über Bauarbeiten am „Deutschen Eck”

Der wichtige Bahnkorridor wird an reisestarken Wochenenden im März und April von der Deutschen Bahn wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Massive Auswirkungen auf zehntausende Fahrgäste im Fernverkehr sowie eine Verkehrsverlagerung werden von Tirol und Vorarlberg befürchtet

Innsbruck ‒ In Tirol und Vorarlberg regt sich Unmut gegen Pläne der Deutschen Bahn (DB) zur Sanierung des "Deutschen Ecks", der Strecke zwischen Salzburg und Kufstein über deutsches Gebiet. Die geplanten Sperren beeinträchtigten den Bahnverkehr in die beiden Bundesländer sehr, auch an reisestarken Frühjahrswochenenden. Die zuständigen Landesräte aus Tirol und Vorarlberg, Rene Zumtobel (SPÖ) und Daniel Zadra (Grüne) forderten in Schreiben an die Deutsche Bahn Anpassungen.

Die DB Netz AG beabsichtige, die Korridorstrecke an insgesamt neun Wochenenden im März und April zu sperren. Über diese Strecke verbinden jedoch rund 30 Fernverkehrszüge täglich Vorarlberg und Tirol mit dem restlichen Österreich. Zudem sei die Strecke für den internationalen Fernverkehr, etwa die Direktverbindung Zürich - Wien, von großer Wichtigkeit, betonten die Landesräte in ihren Briefen. Gerade an reisestarken Wochenenden zu Palmsonntag, zu Ostern und um den Staatsfeiertag am 1. Mai seien "massive Auswirkungen auf zehntausende Fahrgäste im Fernverkehr zu erwarten", so Zadra.

LR Zumtobel befürchtet Verkehrverlagerung

Tirols Verkehrslandesrat Zumtobel befürchtete wegen der Angebotsreduktion und der längeren Bahnfahrt zudem eine Verkehrsverlagerung auf die Straße. Die Züge der Westbahn könnten gar nicht verkehren, jene der ÖBB nur mittels Umleitung über Zell am See. An den betreffenden Tagen entfielen zudem 70 Prozent der Züge von und nach München.

Hier lässt man die Bedürfnisse der österreichischen sowie der internationalen Fernverkehrsreisenden außer Acht. Rene Zumtobel, Verkehrslandesrat Tirol

Die Vorgehensweise der DB "lässt die Bedürfnisse der österreichischen sowie der internationalen Fernverkehrsreisenden außer Acht. Anders ist es nicht zu erklären, dass an den aufkommenstärksten Reisewochenenden des Jahres der Verkehr über die Korridorstrecke komplett eingestellt wird", kritisierte Zumtobel.

Bitte nochmals auf Herz und Nieren prüfen, Danke. Daniel Zadra, Verkehrslandesrätin Vorarlberg

Die Bauarbeiten müssten daher so abgewickelt werden, dass die Auswirkungen für die Bahnkunden so gering wie möglich seien. "Bitte nochmals auf Herz und Nieren prüfen, Danke", schrieb Zadra an den DB Netz-Vorstand. Es müsse Ziel sein, den Verkehr durch eine geänderte Baustellen-Planung weniger stark einzuschränken.

Zumindest während der aufkommenstärksten Reisenwochenenden sollte der Verkehr aufrecht erhalten werden. Auch Zumtobel bat um eine "geänderte Ablaufplanung" im Sinne einer bahnkunden- und klimafreundlichen Lösung.

Das sagen die ÖBB

Seitens der ÖBB hieß es am Freitag, die Strecke liege in der Hoheit der Deutschen Bahn. Man habe grundsätzlich Verständnis für Sanierungsarbeiten. Zugleich betonten die ÖBB, es handle sich um einen sehr wichtigen Korridor, der Ost- und Westösterreich kürzestmöglich verbinde.

