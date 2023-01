Moskau meldet Einnahme von Soledar: Erster Erfolg seit Juli

Erstmals seit einem halben Jahr verkündet Russland im Krieg gegen die Ukraine wieder die Einnahme einer Stadt. Nach einer Reihe schwerer Niederlagen feiert die mit neuer Befehlsstruktur ausgestattete Militärführung in Moskau dies als Erfolg. Was bedeutet das?

Am Abend des 12. Januar sei Soledar in die Kontrolle der russischen Streitkräfte übergegangen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag in Moskau. Er sprach von einer „großen Bedeutung für die Fortsetzung der erfolgreichen Offensive" im Gebiet Donezk.