Auch Ex einer Tirolerin dabei: Welche Trash-Halbpromis ins „Dschungelcamp" ziehen – und was sie verdienen

Köln, Innsbruck – Freitag, der 13. und das Dschungelcamp startet – es gibt weit schlimmere Konstellationen auf dieser Welt; Krampus und Hafermilch zum Beispiel. Doch ob die brechreiznahe Buschprominenz heuer für ähnliche Skandale sorgt, wird sich in den nächsten zwei Wochen zeigen. Um 21.30 Uhr geht die 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf Sendung. Und da „retro" ja im deutschen Fernsehen gerade schwer angesagt ist, schlummert auch in der neuen Ausgabe ein bisschen Nostalgie-Gold, denn: Eigentlich ist (fast) alles wie früher. Und das kann nach den zurückliegenden Corona-Jahren ein wärmender Gedanke sein.

Zunächst: Die Ausweichquartiere Hürth bei Köln und Südafrika sind Geschichte, heißt: Das Dschungelcamp ist wieder zurück bei seinen Wurzeln – und wird wieder in Australien produziert. Es fühlt sich in diesem Jahr also hoffentlich nicht mehr so an, als habe jemand im eigenen Wohnzimmer alle Möbel um einen Meter verrückt. Trautes Heim, Glück allein!