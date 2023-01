60-Jähriger nach Skiunfall im Stubaital bewusstlos, 59-Jähriger am Gletscher verletzt

Der 60-Jährige war mit einem 21-jährigen Niederländer kollidiert. Auch am Stubaier Gletscher kam es zu einem Skiunfall.

Telfes, Neustift – Ein 60-jähriger Deutscher ist am Freitag beim Skifahren im Skigebiet "Schlick 2000" in Telfes im Stubaital schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 11 Uhr auf einer blauen Piste auf die Seite gefahren, auf der ihn gerade ein 21-jähriger Niederländer überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden. Der 60-Jährige verlor daraufhin kurz das Bewusstsein. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung in die Innsbrucker Klinik geflogen.