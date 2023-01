Polizei sucht Zeugen: Autolenker fuhr nach Auffahrunfall in Innsbruck davon

Das blaue Fahrzeug des unbekannten Lenkers muss durch den Unfall an der Heckseite schwer beschädigt worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Innsbruck – Am Freitagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, ereignete sich in Innsbruck am Innrain ein Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Autolenkerin war hinter einem blauen Pkw stadtauswärts unterwegs, als dieser anhielt, da Fußgänger die Straße überquerten.