Härtere Strafen für Klima-Kleber? Nehammer lässt Verschärfungen prüfen

Wien – Die Stimmen in der ÖVP für schärfere Maßnahmen gegen Straßenblockaden durch Klimaaktivist:innen mehren sich: Nach der Forderung der wahlkämpfenden niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach härteren Strafen hatte sich am Donnerstag auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle „durchaus offen“ dafür gezeigt.

Am Freitag zog nun Bundeskanzler Karl Nehammer nach und kündigte an, die Situation prüfen zu lassen: „Ich habe heute Innenminister Gerhard Karner beauftragt, mir einen Bericht zu liefern, wie der Einsatz der Exekutive in dieser Woche im Umgang mit den Klimakleber-Aktionen funktioniert hat. Und zu prüfen, ob die bestehenden rechtlichen und operativen Regelungen ausreichen, oder ob es darüber hinaus gehende Verschärfungen braucht“, sagte Nehammer am letzten Tag einer Aktionswoche der Aktivist:innen der „Letzten Generation“ in Wien.