Neujahrstreffen der FPÖ mit Kampfansage an die ÖVP

In Wiener Neustadt ging am Samstag das Neujahrstreffen der FPÖ über die Bühne. Das Treffen stand ganz im Zeichen der bevorstehenden Landtagswahl in Niederösterreich. Landesparteichef Udo Landbauer bekräftigte einmal mehr, dass er antrete, um das "System ÖVP" zu brechen.