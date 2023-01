Elchtest für die Tiroler Wirtschaft, Lage ist besser als die Stimmung

Gerber zeigt sich „felsenfest davon überzeugt“, dass es jetzt große Reformen benötige. Diese müssten ältere Arbeitnehmer, Frauen, Kinderbetreuung und die qualifizierte Zuwanderung betreffen, um den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen und den Wohlstand abzusichern. Dazu benötige es auch einen „Schritt zurück in die Leistungsgesellschaft“, wobei es in Zukunft „ein bisschen weniger life und ein bisschen mehr work“ (also mehr Arbeit als Freizeitgenuss) brauchen werde. „Die hohen Lebenskosten in Tirol werden wir mit einem Teilzeitjob nicht finanzieren können.“ Daher begrüßt er auch die Arbeitsgruppe zum Arbeitskräftemangel, die vom Bund nach der Regierungsklausur eingerichtet worden ist.