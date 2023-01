Werden Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung in Innsbrucker Schulen und Kindergärten wiederholt nicht bezahlt, landen Kinder auf so genannten Mahnlisten und müssen in letzter Konsequenz nach Hause geschickt werden. NEOS-Gemeinderätin Dagmar Klingler-Newesely kritisiert dieses System. Und gerät als Schuldirektorin nun selbst in die Kritik.