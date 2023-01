Zwischen Sein und Nichtsein: „Hamlet“ kehrt ins Tiroler Landestheater zurück

Innsbruck – Kaum zu glauben: Am Tiroler Landestheater (TLT) war der Shake-speare-Klassiker „Hamlet“, das muntere Massentöten im familiären und mutmaßlichen Freundeskreis des titelgebenden, schön formulierenden Dänenprinzen („Sein oder Nichtsein ...“), eine Ewigkeit nicht mehr zu sehen: 2001 stand das Stück zuletzt auf dem Spielplan – mit Christian Dolezal als Hamlet und in der Regie von Klaus Rohrmoser.

Mehr als 20 Jahre später ist „Hamlet“ back in Tirols hauptsächlicher town. Phillip Henry Brehl gibt den Titelpart, wahrlich keine Kleinigkeit: Unmengen an geschliffenen Versen, schauspielerischer Rundumeinsatz bis hin zur finalen Fechteinlage mit Kontrahent Laertes.

Die TT schaute einen Tag vor der heutigen Premiere (19 Uhr) auf einen Sprung beim emsig probenden Ensemble vorbei und traf die Regisseurin des Innsbrucker „Hamlet“ zum Gespräch. Deren bisheriges Schaffen gebietet Ehrfurcht: Amélie Niermeyer, Leiterin der Schauspielsparte am Salzburgs Mozarteum, hat u. a. an großen Häusern Wiens und Münchens Opern und Theater inszeniert, darunter etliche Male auch Shake-speare, jedoch: „,Hamlet‘ hatte ich bisher noch nie. Einmal im Leben möchte man als Regisseurin dieses Stück schon auf die Bühne bringen. Also habe ich gleich spontan für Innsbruck zugesagt.“