Der Pate, das Kino und eine Innsbrucker Institution

Mario Hueber, Chef des Metropol, erzählt bei „Tirol Live“ von den Anfängen der Familie in der Branche und blickt auf ein tolles Kinojahr 2023.

Innsbruck – Im Kino aufwachsen. Ein Traum für Cineasten. Für Mario Hueber, mittlerweile Chef des Metropol/Megaplex in Innsbruck, ist das Teil seiner Familiengeschichte. „Mein Großvater hat schon das erste Kino in der Höttinger Gasse, das damalige Löwenkino, in den 30er-Jahren eröffnet, später dann das Metropol am jetzigen Standort.“ Mittlerweile hat die Familie auch Standorte in anderen Bundesländern. Und selbst eine Art Filmgeschichte in der Landeshauptstadt geschrieben.

Das Metropol bleibt die Keimzelle des Unternehmens. „Die Firma ist ein Familienbetrieb. Überspitzt kann man sagen, dass wir nie etwas anderes gelernt haben, und darum müssen wir es auch weitermachen“, sagt Hueber schmunzelnd bei „Tirol Live“. Doch die Kinolandschaft ist einmal mehr in Bewegung. Die Betreiber der Lichtspielhäuser leiden unter der Teuerung. Eine Verdreifachung der Stromrechnung bedeute für das Innsbrucker Unternehmen Mehrkosten in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrags.

„Das geht nicht nur uns so. Man kann das nicht 1:1 an den Kunden weitergeben.“ Sonst könnten die leichten Steigerungen bei den Besucherzahlen bald vollends erliegen. Man liege noch immer nicht auf dem Niveau vor der Pandemie, erklärt Hueber im Gespräch mit TT-Redakteurin Verena Langegger. Trotzdem sei er nicht unzufrieden, was das abgelaufene Jahr betreffe.

📽️ Video | Mario Hueber in „Tirol Live”

Das Publikum komme zurück, wenn das Angebot stimmt. Das habe der zweite Teil von „Avatar“ in den vergangenen Wochen klar gezeigt. Und der Ausblick für 2023 sei, was die echten Blockbuster anbelangt, durchaus vielversprechend. Von „Mission: Impossible 6“, „Indiana Jones“, „Eberhofer“-Krimi – das lässt die Kinobetreiber hoffen. Aber nicht nur, was das Programm betrifft, blickt die Branche in die Zukunft.

Technische Innovationen gibt es eigentlich laufend. Die sparen Strom, etwa bei der neuen Lasertechnik, kosten aber auch sehr viel Geld in der Anschaffung.

Im Bundesvergleich sind die Tirolerinnen und Tiroler übrigens sehr fleißige Kinobesucher, wie Hueber sagt. Der Metropol-Chef glaubt unterdessen „sehr fest daran“, dass es das Kino weiterhin gibt, Streamingdiensten zum Trotz. Den Abgesang auf die große Leinwand gebe es schon lange, sagt Hueber. Er sei aber nie eingetreten. „Es hat sich geändert, was man im Kino schaut.“ Als Vater von vier Kindern stehen für den Unternehmer vor allem Kinderfilme auf dem Spielplan. Sein Lieblingsfilm bringt ihn aber in die Kindheit zurück: „Der Pate“.

