Prinz Harry will in seinen Memoiren auf einige Enthüllungen verzichtet haben

Nach zahlreichen Enthüllungen in seinem Buch und in Interviews verkündete Prinz Charles, es mit der eigenen Familie noch gut gemeint zu haben. Er habe vieles (noch) nicht erzählt, wolle jedoch die königliche Familie nicht zugrunde richten.

London – Prinz Harry hat nach eigenen Angaben aus Rücksicht auf seine Familie einige Enthüllungen nicht in seine viel beachtete Autobiografie "Spare" geschrieben. Es seien Dinge zwischen ihm und seinem Bruder Prinz William sowie seinem Vater König Charles III. vorgefallen, die er der Welt nicht mitteilen wolle, weil "ich nicht glaube, dass sie mir jemals verzeihen würden", sagte er in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem "Daily Telegraph".