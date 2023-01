Bitter! Zwei Mal Blech für Österreichs Rodler bei EM in Sigulda

Sigulda - Die österreichischen Rodel-Doppelsitzer sind beim auch als Europameisterschaft ausgeschriebenen Weltcup in Sigulda am Samstag knapp am Podest vorbeigerast. Sowohl Juri Gatt/Riccardo Schöpf bei den Männern als auch Selina Egle/Lara Michaela Kipp bei den Frauen mussten sich jeweils mit den Plätzen vier zufriedengeben. Egle/Kipp fehlten dabei nach zwei Läufen nur 2/1000 Sek. auf Bronze. Die Titel gingen an Tobias Wendl/Tobias Arlt (GER) bzw. Andrea Vötter/Marion Oberhofer (ITA).