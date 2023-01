Rekonvaleszenter Franz mit Wunsch für Winter: „Ziel ist eine Skitour gehen"

St. Anton am Arlberg - Der rekonvaleszente Skirennläufer Max Franz, der zwei Monate nach seinem Horrorsturz beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (Colorado) im Alltag nach wie vor auf den Rollstuhl angewiesen ist, verriet im Podcast mit der "Kleinen Zeitung" seinen großen Wunsch für die nächste Zeit. "Mein Ziel ist es, diesen Winter noch eine Skitour zu gehen. Auch, wenn ich nur im Garten einmal ums Haus gehe", sagte der Kärntner.

Franz hatte sich hatte beim Sturz einen offenen Bruch am linken Unterschenkel samt durchtrenntem Nerv sowie einen komplizierten Bruch am rechten Sprunggelenk zugezogen. In den USA wurde er erstversorgt, im UKH Steiermark in Graz wurden mehrere Operationen vorgenommen. Das sei jedes Mal mit großen Schmerzen danach verbunden gewesen, erzählte Franz. Seitdem arbeitet der 33-Jährige, Gewinner von drei Weltcuprennen und einer Abfahrts-WM-Bronzemedaille, daheim im Tennengau an seinem Comeback, sitzt schon am Zimmer-Rad. Als nächstes muss er aber erst wieder gehen lernen.