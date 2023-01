Mädchen in Mistelbach von Unbekanntem mit Messer verletzt

Mistelbach – Ein 14-jähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag in Mistelbach von einem unbekannten Mann attackiert und mit einem Messer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich um 17.30 Uhr auf einem schmalen, wenig frequentierten Fuß- und Radweg in der Nähe des Stadtzentrums, berichtete die Polizei am Samstag. Der Unbekannte riss die Schülerin von hinten zu Boden, bedrohte sie mit einem Messer und sprach Todesdrohungen aus.