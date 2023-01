Wintersportler stürzten im Bezirk Schwaz über Pistenrand: Beide am Rücken verletzt

Gleich zwei Wintersportler landeten nach schweren Stürzen auf der Skipiste am Samstag im Krankenhaus. Beide waren von der Piste abgekommen und hatten sich dabei am Rücken verletzt.

Stummerberg – Zwei schwere Pistenunfälle ereigneten sich am Samstag im Bezirk Schwaz: Im Zillertal schlitterte ein 27-jähriger Niederländer nach einem Sturz von der roten Piste, im Skigebiet Rofan verkantete ein 41-jähriger Snowboarder nach einem Sprung und landete ebenfalls abseits der Piste. Beide wurden am Rücken verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich am Vormittag in der Zillertalarena bei Stummerberg: Laut Polizei kam dort ein 27-jähriger Niederländer auf der rot markierten Piste Nr. 19 zu Sturz, geriet in weiterer Folge über den Pistenrand hinaus und blieb fünf bis zehn Meter dahinter liegen. Nach der Erstversorgung wurde der 27-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Rückens mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.