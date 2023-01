Nach Schüssen in London: Siebenjährige schwebt in Lebensgefahr

London – Nach Schüssen in der Nähe einer Kirche in London schwebt ein sieben Jahre altes Mädchen nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Die Metropolitan Police korrigierte die Zahl der Verletzten zudem von vier auf sechs Menschen. Neben der Siebenjährigen wurde demnach ein weiteres Mädchen im Alter von 12 Jahren leicht verletzt sowie vier Frauen im Alter von 21 bis 54 Jahren. Keine der Frauen habe lebensgefährliche Verletzungen, in einem Fall seien sie aber potenziell lebensverändernd, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.