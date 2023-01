Autos stießen in Seefeld zusammen: Deutsche und Österreicher verletzt

Seefeld – Zwei Verletzte waren die Bilanz eines schweren Unfalls am Samstagnachmittag auf der Seefelder Straße in Seefeld. Dort wollte gegen 15.45 Uhr eine 73-Jährige aus Deutschland von der Münchner Straße in den Kreuzungsbereich Seefeld-Nord abbiegen. Sie bog direkt vor einem 71-jährigen Österreicher ab, der zeitgleich auf der Seefelder Straße in Richtung Süden unterwegs war.