45 Jahre Opferschutz-Einrichtung Weißer Ring in Österreich

Die Opferschutz-Einrichtung Weißer Ring feiert am Montag 45 Jahre ihres Bestehens. Am 16. Jänner 1978 haben engagierte Menschen aus Politik, Medien und Justiz den Entschluss gefasst, Opfer von Straftaten zu unterstützen - unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Herkunft oder Religionszugehörigkeit - und die Organisation gegründet. Der gemeinnützige, nicht auf Gewinn ausgerichtete Verein besteht aus Ehrenamtlichen und finanziert sich durch Spenden und Mitgliedsbeiträgen.

Die Entwicklung der Organisation ist nach eigener Beschreibung untrennbar mit der Entstehung von Opferrechten und deren Verankerung in Strafgesetzbuch (StGB) und Verbrechensopfergesetz (VOG) verbunden. Der Weiße Ring leiste seit seiner Entstehung einen aktiven Beitrag zur Entwicklung des Opferschutzes, hieß es. Über die Jahre veränderten sich mit der Weiterentwicklung der Opferrechte auch die Rahmenbedingungen der Arbeit. Aktuell ist etwa eine Novellierung des VOG im Gespräch, für die der Weiße Ring bereits zahlreiche Vorschläge gemacht hat. So ist nach wie vor die Gleichstellung der Opfer situativer Gewalt mit den Opfern von Gewalt im persönlichen Nahebereich offen, damit durch rechtzeitige Weiterleitung der Daten an den Weißen Ring geholfen werden kann.