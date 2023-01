Sekundenschlaf: Fünf Fahrzeuge bei Unfall in Innsbruck beschädigt

Innsbruck – Ein verletzter Autofahrer und fünf beschädigte Fahrzeuge: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagabend in Innsbruck. Ein 45-jähriger Rumäne war gegen 19.25 Uhr in der Höttinger Au in Richtung Westen unterwegs. Der Lenker verlor wegen Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Auto und streifte einen abgestellten Lkw. Anschließend prallte der Wagen mit voller Wucht in einen daneben parkenden Pkw und wurde dann auf zwei weitere geschoben.