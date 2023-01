Polizei setzt Räumung in Lützerath fort : 70 verletzte Beamte seit Mittwoch

Die Klimaaktivisten berichten von mehreren Schwerverletzten auf Seiten der Demonstranten. In Baumhäusern und in einem Tunnel harren noch immer Aktivisten aus.

Lützerath – Im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen sind nach Polizeiangaben seit Mittwoch mehr als 70 Beamte verletzt worden. Ein Teil davon sei auf den Einsatz bei einer Großdemonstration am Samstag zurückzuführen, sagte ein Sprecher der Polizei Aachen am Sonntag.