Anzahl der Todesopfer nach Angriff in Dnipro steigt auf 19

Kiew, Moskau – Die Zahl der Todesopfer des russischen Raketenangriffs auf einen Wohnblock in der der ukrainischen Großstadt Dnipro hat sich auf 19 erhöht. Nach Angaben der Behörden zählt zu den Toten auch ein Kind. 73 Personen, inklusive 14 Kindern, sollen verletzt worden sein. 33 Menschen gelten noch immer als vermisst, schreibt der Leiter des Regionalrats von Dnipropetrowsk, Mykola Lukaschuk, auf Telegramm. Zweiundsiebzig Wohnungen wurden bei dem Angriff am Samstag komplett zerstört.

Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 230 Wohnungen in dem Gebäude beschädigt, in dem zwei Abschnitte vom zweiten bis zum neunten Stockwerk von einer russischen Rakete zertrümmert wurden. Etwa 3.450 Tonnen Schutt und 39 beschädigte Autos wurden vom Schauplatz entfernt. Psychologen arbeiten mit den Menschen, Freiwillige helfen den Betroffenen, sich zu wärmen und zu verpflegen.

Schon in den kommenden Wochen will Großbritannien der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 zur Verfügung stellen. Das teilte die Regierung in London am späten Samstagabend mit. Die britischen Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden sähen eine Gelegenheit zum Handeln, da Russland "wegen Versorgungsengpässen und schwindender Moral (seiner Truppen) in die Defensive geraten ist".