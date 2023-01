Meillard führt in Wengen, Feller fädelte ein

Der Schweizer Loic Meillard liegt beim Slalom-Klassiker in Wengen zur Halbzeit klar in Führung. Österreichs Ski-Asse sind von den Podestplätzen bereits weit entfernt. Marco Schwarz und Johannes Strolz belegen aktuell die Plätze zehn und elf. Mit uns seid ihr beim Rennen live dabei!

Eine weiche Piste und eine drehende Kurssetzung haben im ersten Durchgang des Männer-Slaloms im Ski-Weltcup in Wengen für große Zeitabstände gesorgt. Mit Startnummer drei setzte sich der Schweizer Loic Meillard zur Halbzeit an die Spitze, die Norweger Henrik Kristoffersen (+0,45 Sek.) und Lucas Braathen (+0,48) lauern hinter ihm. Bester Österreicher war Marco Schwarz (+2,43), der direkt vor Johannes Strolz (+2,96) auf Platz zehn liegt.

Die Entscheidung gibt es ab 13.15 Uhr. Dabei sein werden auch Adrian Pertl (+4,08) und Michael Matt (+4,27), die in den kommenden Rennen noch um ihr Ticket für die Ski-WM in Courchevel/Méribel fahren. Manuel Feller, der bisher konstanteste Techniker im ÖSV-Team, fädelte vor der dritten Zwischenzeit ein. Das gleiche Schicksal ereilte Fabio Gstrein an ähnlicher Stelle, auch Dominik Raschner schied aus.