Tiroler bei Holzarbeiten in Kirchberg von Motorsäge im Gesicht verletzt

Kirchberg in Tirol – Ein 62-Jähriger wurde am Samstagnachmittag im Zuge von Holzarbeiten in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Kirchberg verletzt. Der Österreicher wollte mit der Motorsäge einen Holzstamm zerschneiden. „Die Motorsäge prallte plötzlich im laufenden Zustand zurück und verletzte den Waldarbeiter im Bereich der Stirn", teilte die Polizei mit.