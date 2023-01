Chefs von Wien-Energie und Stadtwerke im Rathaus befragt

Man habe darum entsprechend vorsorgen müssen. Der Stadtrat habe die Stadtwerke unterstützt. Mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat Weinelt laut eigenen Angaben nicht über das Thema gesprochen. "Wie genau die Anträge an den Herrn Bürgermeister ausgesehen haben, kann ich ihnen nicht beantworten." Über die 700 Mio. Euro - also die erste in Notkompetenz erteilte Kredittranche - habe er im Vorfeld nicht mit ihm geredet.

Denn auch die Finanzierung laufe jeweils über den Konzern. Gebe es Bedarf an Liquidität, wende man sich an die Stadtwerke. Dort würden dann etwa Mittel aus dem Konzern ("Cash-Pooling") herangezogen oder Kredite in die Wege geleitet. Der Handel an der Energiebörse in Leipzig ist laut Strebl wiederum die einzige Möglichkeit, ohne Ausfallsrisiken zu agieren. Direkt bei Erzeugern zu kaufen, sei viel riskanter. "Das ist für uns alternativlos." Dafür müssten Kautionen, also Sicherheitsleistungen hinterlegt werden - ähnlich wie Wohnungsmieter dies tun müssten. Spekuliert werde an der Energiebörse nicht, dies sei im Unternehmen verboten.