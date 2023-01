Finales Urteil bei Rechtsstreit um Grundstücksvergabe in Polling

Polling – Der Streit um eine Grundstücksvergabe beschäftigt die betroffene Familie und die Gemeinde schon seit Jahren. Zuletzt ist eine finale Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) in Wien gefallen. Damit ist das Urteil aus 2. Instanz rechtskräftig und Familie Greil muss das Grundstück an die Gemeinde zurückgeben.

Ausgangspunkt des Streits war die Grundstücksvergabe in Polling für ein Einfamilienhaus, bei der Mario Greil am Formular der Gemeinde nicht angab, dass seine damalige Lebensgefährtin ein Grundstück in Thaur besitzt.

In einem ersten Prozess am Landesgericht erhielt die Familie Recht, nachdem die Gemeinde auf Rückabwicklung des Kaufvertrags geklagt hatte. Die Gemeinde ging danach in Revision und bekam durchaus überraschend am Oberlandesgericht ihrerseits Recht.