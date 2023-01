Hoher Bedarf an kostenloser Nachhilfe: Innsbrucker Verein sucht Freiwillige

Innsbruck – Im Jahr 2009 gründete Helmut Zander in Innsbruck die „Kostenlose Nachhilfe für sozial Bedürftige“. Aus dem Einmannbetrieb entstand ein Verein, der aktuell rund 100 Freiwillige zählt. Über 2400 SchülerInnen wurde in mehr als 29.000 Stunden geholfen, ihre Wissenslücken zu beseitigen. Bei einem fiktiven Stundensatz von 25 Euro im Einzelunterricht ergäbe das einen Umsatz von 725.000 Euro.

„Wir können in allen Fächern kostenlose Nachhilfe anbieten. Der Standard sind die Hauptfächer wie Mathematik, Deutsch und diverse Fremdsprachen, sogar Russisch ist dabei. Unsere kostenlose Nachhilfe beginnt in der 1. Klasse Volksschule und geht bis zur Matura“, erklärt Zander.

Der Verein der kostenlosen Nachhilfe bietet seine Dienste derzeit im westlichen und östlichen Mittelgebirge, im Westen bis Kematen, im Osten bis Absam sowie in der Stadt Innsbruck an.

Interessierte, die Nachhilfe geben wollen, bzw. bedürftige Familien, die Unterstützung in schulischen Belangen brauchen, wenden sich an Helmut Zander: 0676/5472580 bzw. per Mail an kostenlose.nachhilfe@gmx.at