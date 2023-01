Der Gast will wissen, was am Teller liegt

Im Supermarkt haben es Konsumenten in der Hand. Sie können zwischen A und B wählen. Will ich das Produkt vom anderen Ende der Welt oder doch lieber jenes, das vor der Haustür wächst? Im Restaurant wird es schon schwieriger. Der Apfel im Apfelstrudel ist nicht zu identifizieren. Nirgends auf der Speisekarte muss stehen, wo er gewachsen ist. Der Apfel ist nur ein Beispiel von vielen. Interessant wird es bei Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Eiern und Milch und Milchprodukten.

Vor Jahren hätte man dem „Wo kommt was her“-Gedanken vielleicht weniger Beachtung geschenkt. Doch der Konsument von heute ist sensibel und verhält sich bewusster. Obwohl viele aufgrund der Teuerung zu allererst auf den Preis achten, zeigen Studien immer wieder, dass es den Verbraucher sehr wohl interessiert, wie viele Kilometer sein Essen am Teller zurückgelegt hat. Saisonales und regionales Essen erhalten einen immer größeren Stellenwert. Für den Gast ist es durchaus interessant, ob das saftige Rind aus Australien oder Austria kommt und die Eier von glücklichen Hennen oder aus Käfighaltung stammen.

Eine Kennzeichnungspflicht war schon länger im Gespräch. Nun tut sich was. Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Fleisch, Eier, Milch und Co. soll Mitte 2023 in Kraft treten. Jetzt folgt das Aber: Das gilt lediglich für öffentliche Gemeinschaftsverpflegungen, also für Kantinen. Die Speisekarte im Restaurant darf weiterhin ein Mysterium bleiben.