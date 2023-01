Hollywood-Star Jennifer Coolidge: Sie zeigt, was mit Ü60 noch geht

Hollywood – Während gleichaltrige Kolleginnen von der Bühne verschwinden, will es Jennifer Coolidge noch einmal wissen. Die 61-Jährige erlebt derzeit ein unglaubliches Karriere-Hoch. Kaum ein Star wird so verehrt wie die lustige und coole Coolidge.

Die Rolle der Tanya McQuoid in der Sky-Serie „The White Lotus“ gab ihrer Karriere nun die entscheidende Wendung. Kürzlich erhielt die 61-Jährige einen Golden Globe als beste Nebendarstellerin. „Als ich jünger war, hatte ich so große Träume und Erwartungen, aber das Leben hat sie dann irgendwie zunichtegemacht. Ich dachte, ich würde Königin von Monaco werden, obwohl das schon jemand anderes war“, sagte Coolidge in ihrer Dankesrede und fuhr fort: „Und dann wird man älter und denkt: ,Oh, was zum Teufel wird jetzt passieren?‘“ Schlussendlich war es „The White Lotus“-Regisseur Mike White, der an die Schauspielerin glaubte. „Du hast mir einen neuen Anfang gegeben. Du hast mein Leben auf Millionen von Arten verändert”, sagte Coolidge und brachte selbst Mike White zum Weinen. (TT)