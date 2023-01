Auftakt zur Heim-Weltmeisterschaft: Sechs Tiroler in St. Anton mit dabei

St. Anton – Kaum eine Straßenlaterne in St. Anton, die nicht ihr Konterfei trägt: Die dreifache Junioren-Weltmeisterin aus dem Vorjahr, Magdalena Egger, ziert viele der Fähnchen, die überall im Ort werben: für jene Rennen, die 22 Jahre nach der letzten Alpinen WM in Tirol wieder die weltbesten Skirennläufer auf Medaillenjagd gehen lassen – jene der 16- bis 21-Jährigen. Zum vierten Mal findet die jährlich ausgetragene Junioren-WM nach Bad Kleinkirchheim (1986), Schladming (1997) und Altenmarkt/Zauchensee/Flachau (2007) nun in Österreich statt. Die Lecherin Egger ist aber schon zu „alt“ dafür. Nächste Woche feiert sie ihren 22. Geburtstag.

Bislang fand die Junioren-WM zu einem späteren Saisonzeitpunkt statt. Am Arlberg nutzt man direkt die Infrastruktur des Weltcups, fällt aber ausgerechnet in die Kitzbühel-Woche – was man aber positiv etwa mit Einspielungen im TV nutzen will. Apropos Fernsehen: Erstmals werden Rennen einer Junioren-WM live übertragen – die zwei Abfahrten am Donnerstag auf ORF 1. (sab)