Vietnam: Toter Bub weiter in tiefem Rohr, Fortschritte bei Bergung

Dong Thap – 17 Tage nach dem Sturz eines zehnjährigen Jungen in ein tiefes Betonrohr in Vietnam ist es den Einsatzkräften gelungen, den oberen Teil der engen Röhre zu bergen. Das zwölf Meter lange Stück sei abgetrennt und aus der Erde gezogen worden, teilte das Ministerium für Information und Kommunikation am Montag mit. Allerdings befände sich der Leichnam irgendwo im unteren Teil des 35 Meter tiefen Rohres, hieß es. Wo genau, ist noch immer unklar. Der kleine Nam war 100 Stunden nach dem Horror-Unfall von den Behörden für tot erklärt worden.