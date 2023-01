Meistgesuchter Mafioso Italiens: Boss der Cosa Nostra nach langer Jagd verhaftet

Dem heute 60-jährigen Matteo Messina Denaro werden zumindest 50 Morde zur Last gelegt, den ersten soll er im Alter von 18 Jahren begangen haben. Er gilt als der mächtigste Mann in der italienischen Verbrecherorganisation.

Rom – Die italienische Polizei hat den Chef der sizilianischen Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, verhaftet. Wie die Carabinieri am Montag mitteilten, wurde der Mafiaboss und meistgesuchte Verbrecher Italiens in einer Privatklinik in Palermo festgenommen, wo er behandelt wurde. Dem seit 30 Jahren gesuchten Boss werden zudem mindestens 50 Morde zur Last gelegt. Den ersten soll der heute 60-Jährige im Alter von 18 Jahren begangen haben.