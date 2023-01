Traum vom Profifußball vorerst beendet: Kofler wechselt zum SC Imst

Innsbruck – Während sich der FC Wacker im Sommer 2021 in die zweite Liga verabschiedete, erfüllte sich für einen jungen Tiroler der Bundesliga-Traum – Thomas Kofler wechselte von den Schwarz-Grünen zum TSV Hartberg in die Steiermark. Eineinhalb Jahre später packt der Linksverteidiger die Koffer, kehrt zurück nach Tirol und kickt im Frühjahr beim SC Imst in der drittklassigen Regionalliga Tirol. „Mir wurde dargelegt, dass Hartberg auf meiner Position auf dem Transfermarkt aktiv wird und ich daher kaum Chance auf Einsätze habe“, so Kofler, der seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag dann in beiderseitigem Einvernehmen auflöste. Ist der Traum vom Profifußball bereits mit 24 Jahren beendet? „Vorerst ja. Aber im Fußball kann schnell viel passieren. Also sag niemals nie“, lässt sich der Innsbrucker Optionen offen.

Eine mögliche Leihe in die zweite Liga zum SV Lafnitz war für Kofler letztlich auch aus finanzieller Hinsicht kein Thema. Warum dann zum SC Imst? „Ganz ehrlich, ich hatte auch Heimweh. In Hartberg wurde im Abstiegskampf auf Routine gesetzt. Da hatte ich es schwer, zudem gab es in den eineinhalb Jahren drei Trainerwechsel“, blickt der Heimkehrer mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit in Hartberg zurück. Lediglich acht Einsätze bzw. 467 Einsatzminuten standen im Herbst zu Buche. „Ich habe daher auch die Lust und den Spaß am Fußball verloren“, so Kofler, der sich daher auf seine Zeit – vorerst eineinhalb Jahre – bei den Imstern freut: „Ein Klub mit Ambitionen, für den ich an der Seite von einigen alten Bekannten wie Flo Jamnig für Akzente über links sorgen will.“