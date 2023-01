Brennholzaktion der Stadt Innsbruck wird verlängert

Innsbruck – Die Stadt Innsbruck verlängert ihre Brennholzaktion. Seit 5. Dezember vergangenen Jahres läuft die Förderaktion, die sich an hauptwohnsitzlich in Innsbruck gemeldete Bürger:innen mit Holzofen richtet und ursprünglich mit Ende Jänner enden sollte. Die Möglichkeit der Antragstellung wurde nun bis 28. Februar 2023 ausgeweitet, teilte die Stadt am Montag via Aussendung mit.