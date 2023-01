Einbrecher raubten 83-Jährige im Schlafzimmer aus: Frau verletzt

Hatting – Ein ebenso seltenes wie brutales Verbrechen beschäftigt das Landeskriminalamt. Die Beamten suchen zwei Einbrecher, die in der Nacht zum Sonntag in das Haus einer 83-Jährigen eindrangen und die Frau aus dem Schlaf rissen. Ein realer Albtraum für das geschockte Opfer, das dabei verletzt wurde.

Schauplatz der Straftat war am Montag gegen 2.30 Uhr ein Einfamilienhaus in Hatting. „Zwei Täter sind gewaltsam in das Gebäude eingedrungen“, schildert Gert Hofmann, stv. Leiter des Landeskriminalamtes. Die dunkel gekleideten Männer durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Auch das Schlafzimmer. Dass dort die alleinstehende Hausbesitzerin friedlich in ihrem Bett schlief, konnte die Einbrecher nicht abhalten. Als sie ins Zimmer eindrangen, wachte die 83-Jährige auf. Für die Täter kein Grund, die Flucht zu ergreifen. Im Gegenteil – die Einbrecher wurden zu Räubern. Während ein Mann die Frau im Bett festhielt, durchsuchte sein Kollege das Schlafzimmer. Mit wenig Erfolg, wie Hofmann erklärt: „Die Täter erbeuteten lediglich einen geringen Geldbetrag, etwas Schmuck und das Handy des Opfers.“ Ein Seniorenhandy, das wohl nicht wegen seines Werts gestohlen wurde. „Vermutlich wollten die Täter nur die Alarmierung der Polizei verzögern“, so der Vizechef des LKA. Als sich die 83-Jährige sicher war, dass das Duo das Haus verlassen hatte, schlug sie Alarm.