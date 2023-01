Einbrecher überraschten 83-Jährige in Hatting im Schlaf

Hatting – Eine 83-Jährige wurde in der Nacht auf Montag aus dem Schlaf gerissen, als plötzlich zwei Einbrecher in ihrem Schlafzimmer in einem Einfamilienhaus in Hatting standen. Laut Polizei brachen die Unbekannten gegen 2.30 Uhr in das Haus ein und durchsuchten es. Die schlafende Bewohnerin wachte erst auf, als das Duo das Schlafzimmer betrat.