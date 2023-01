Mexikanischer Ex-Minister wegen Drogenhandels in den USA vor Gericht

Genaro García Luna war lange Zeit in Mexiko oberster Anti-Drogen-Kämpfer. Nun steht er vor Gericht, weil er selbst beim Kokainschmuggel mitgeholfen haben soll.

New York – Lange Jahre war Genaro García Luna der oberste Anti-Drogen-Kämpfer Mexikos. Ab Dienstag steht er in den USA vor Gericht, weil er selbst in den Drogenhandel verwickelt gewesen sein soll. Die New Yorker Bundesstaatsanwaltschaft wirft dem früheren Minister vor, gegen Bestechung dem berüchtigten Sinaloa-Kartell den Kokainschmuggel in die Vereinigten Staaten erleichtert zu haben.





García Luna war von 2006 bis 2012 mexikanischer Minister für öffentliche Sicherheit und kontrollierte die Bundespolizei – in einer Zeit, in der Mexiko einen harten Kurs gegen die Drogenbanden einschlug. Der 54-Jährige ist der ranghöchste mexikanische Beamte, der bisher im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen der New Yorker Bundesstaatsanwaltschaft gegen mutmaßliche Drogenhändler aus Mittel-und Südamerika und ihre Komplizen in den Regierungen angeklagt wurde.

Ehemaliger Präsident Honduras wartet ebenfalls auf Prozess

Der ehemalige Chef des Sinaloa-Kartells, Joaquín Guzmán alias "El Chapo" wurde 2019 in New York bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. Der kolumbianische Drogenboss Dairo Antonio Usuga, bekannt als "Otoniel", wartet noch auf seinen Prozess und auch der ehemalige honduranische Präsident Juan Orlando Hernández wird sich in New York wegen mutmaßlicher Verwicklung in den Drogenhandel verantworten müssen.

García Luna wurde im Dezember 2019 in Texas festgenommen. Die US-Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, Bestechungsgeld in Millionenhöhe angenommen zu haben. Im Gegenzug habe er dafür gesorgt, dass das Sinaloa-Kartell zwischen 2001 und 2012 ungehindert tonnenweise Drogen in die USA schaffen konnte. García Luna soll bereits Anfang 2001 Mitglied von Sinaloa geworden sein, als er noch für den polizeilichen Geheimdienst arbeitete. Bis 2005 leitete der gelernte Maschinenbauingenieur die Bundespolizei, die für die Bekämpfung von Korruption und organisiertem Verbrechen zuständig ist.

Hinweise, Festnahme von Rivalen und Förderung von Korruption

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge gab García Luna den Drogenhändlern Hinweise auf Einsätze der Strafverfolgungsbehörden, ließ Mitglieder rivalisierender Kartelle verhaften und verhalf anderen korrupten Beamten zu einflussreichen Posten.

Ein ehemaliges Mitglied des Sinaloa-Kartells sagte im Prozess gegen Guzmán aus, er habe García Luna in den Jahren 2005, 2006 und 2007 in einem Restaurant Koffer mit insgesamt mindestens sechs Millionen Dollar (5,5 Millionen Euro) in bar übergeben.

Im Oktober 2020 plädierte García Luna in fünf Anklagepunkten auf nicht schuldig. Ihm drohen mindestens zehn Jahre Haft. Der Prozess soll mehrere Wochen dauern. García Lunas Anwälte bauen ihre Verteidigung darauf auf, dass ihr Mandant in Wahrheit mit der US-Antidrogenbehörde (DEA) zusammengearbeitet habe. Rechtsanwalt Cesar de Castro will Beweise vorlegen, dass sich García Luna mit US-Regierungsvertretern getroffen und "Belobigungen und Auszeichnungen für seine Bemühungen im Kampf gegen die mexikanischen Drogenkartelle" erhalten habe.

"Es ist nicht genug darüber gesprochen worden, was die DEA über García Lunas mutmaßliche kriminelle Aktivitäten wusste", sagt die kubanisch-mexikanische Investigativjournalistin Peniley Ramírez, Autorin eines Buches und eines Podcasts über den Fall.