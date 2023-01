"La Périchole" als politisches Musikkabarett im TaW

Die Operette ist zurück im Theater an der Wien - und wenn sie so daherkommt wie Nikolaus Habjans Inszenierung von Jacques Offenbachs "La Périchole" am Montagabend im Ausweichstandort MQ, dann lässt man sich das sogar gefallen. Der 35-jährige Shootingstar holt das Werk aus der angestaubten Ecke des Altherrenwitzes und lädt es zum politischen Kabarett auf - als bestünde "Die Fledermaus" im Wesentlichen aus dem Auftritt des Frosch. Das Ergebnis: Ein äußerst unterhaltsamer Abend.