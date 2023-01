Neuer Bildband zeigt, wo Bergbau in Tirol tief schürfte

Schwaz – Schwaz ist laut einem Landreim aus dem Jahre 1558 „aller perckhwerck muater“, das Mathoi-Haus ein in der Blütezeit des Bergbaus entstandenes Haus. Dieser Standort war also gut gewählt für die Präsentation des Bildbandes „Bergbau in Tirol – Von der Urgeschichte bis in die Gegenwart“.