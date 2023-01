OeBFA-Chef Stix: „Wege finden, die Schulden abzubauen“

Vor allem mit Blick auf die Bewertung von Österreichs Bonität durch die Ratingagenturen zeigte sich Stix besorgt. Österreich habe in den Augen der Agenturen im Vergleich zu vergleichbaren Staaten einen zu hohen Schuldenstand. „Man muss jetzt schon aufpassen, dass die Zinsaufwände nicht davonlaufen“, sagte Stix. Man müsse also Wege finden, um die Staatsschulden auch wieder abzubauen und so Vertrauen zu gewinnen. Die Summe, die der Bund für Zinszahlungen ausgeben muss, wird heuer auch relativ zum gesamten Budget erstmals seit 2012 wieder steigen.

Mit Ende 2022 belief sich die Gesamtschuld des österreichischen Bundes auf 270,89 Mrd. Euro. Für 2023 plant die OeBFA, Schulden in Höhe von über 74 Mrd. Euro am Markt aufzunehmen. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Zweiten Republik, so Stix. Er zeigte sich optimistisch, dass Österreich diese Mittel bekommen werde. Die höheren Zinsen würden mehr Investoren anziehen. Der durchschnittliche annualisierte Zinssatz für die österreichische Schuldenaufnahme ist von minus 0,34 % im Jahr 2021 auf im Schnitt plus 1 % gestiegen.