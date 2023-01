100 ZuwanderInnen auf Jobsuche in Wörgler Spar-Zentrale

Wörgl – In anderen Bundesländern hat es bereits einige ähnliche Veranstaltungen gegeben, in Tirol war es eine absolute Premiere: In der Spar-Zentrale in Wörgl fand gestern die erste Tiroler Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) für arbeitssuchende ausländische Zuwanderinnen und Zuwanderer statt. Insgesamt etwa 100 arbeitssuchende Vertriebene aus der Ukraine sowie Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte kamen der Einladung nach und informierten sich über die verschiedenen Jobmöglichkeiten bei Österreichs größter Lebensmittel-Handelskette.